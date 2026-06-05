اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تحاول التعافي من المستويات الأدنى في 5 أسابيع

•ارتفاع الأجور اليابانية يتجاوز التوقعات في أبريل الماضي

•الين يتداول في منطقة تدخل السلطات النقدية اليابانية

•محافظ بنك اليابان يلمح إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة

•الدولار الأمريكي يواصل التراجع في سوق الصرف الأجنبي



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، ورغم هذا الارتفاع فالعملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد خسارة أسبوعية جديدة ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.



أظهرت بيانات في طوكيو ارتفاع تجاوز التوقعات لمتوسط الأجور في اليابان ،الأمر الذي يلقي بمزيد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ، ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى ( 159.90¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (160.01¥)، و سجل أعلى مستوى عند (160.02¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بحوالي 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 160.09 ينات.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.



تعاذ تلك الخسارة إلى تجدد التوترات العسكرية في منطقة الخليج العربي، ما يقلص آمال نجاح مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



الأجور اليابانية

قالت وزارة العمل اليابانية يوم الجمعة إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 3.5% سنويًا فى أبريل ،أعلى من التوقعات ارتفاع بنسبة 3.2% ،وسجلت الأجور ارتفاع بنسبة 3.1% في مارس.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع الأجور اليابانية يمهّد الطريق لمزيد من الارتفاع في الأسعار وتسارع وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يرفع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى يونيو الجاري.



الفائدة اليابانية

•قال محافظ بنك اليابان المركزي ،كازو أويدا، يوم الأربعاء: إن البنك بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة استجابة لتطورات الاقتصاد والتضخم.

•وأشار أويدا إلى أن المخاطر الصعودية للأسعار تبدو أكبر من المخاطر الهبوطية، وقد تظهر بشكل أسرع من المتوقع خلال الفترة المقبلة.

•عقب تلك البيانات والتعليقات ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو المقبل من 65% إلى 85%.

•يجتمع بنك اليابان أيام 15-16 يونيو الجاري ،لدراسة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.



حاجز 160 ينات

تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين إلى الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.



وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين، إلا أن قوة الين لم تدم طويلًا. وقد بلغ سعر صرفه حينها 159.25 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ 30 أبريل.



وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.



وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مع تحسن شهية المخاطرة نسبيًا في الأسواق،فى ظل تمسك المستثمرين بآمال قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ،ينهي الحرب الإيرانية المستمرة لثلاثة أشهر.



مستجدات الحرب الإيرانية

•زعيم حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

•رفض حزب الله يُلقي بظلاله على التوترات فى الشرق الأوسط وآفاق إنهاء الحرب الإيرانية.

•وقف إطلاق النار في لبنان مرتبط بمفاوضات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

•صرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، ملمحاً إلى إمكانية إحراز تقدم يفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع.

•ترامب يقول إنه قد يلتقي المرشد الأعلى الإيراني "إذا تم التوصل إلى اتفاق".



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 05-06-2026