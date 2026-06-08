الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 08-06-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 08-06-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 08-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسبه التي شهدها بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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