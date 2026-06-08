الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 08-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 10:54AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لهدفنا السعري الصباحي عند الدعم 4,300$، وهو ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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