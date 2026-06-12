سعر الفضة يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 12-06-2026

ارتفع سعر سهم الأنصاري للخدمات المالية (ALANSARI) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ولكن بالرغم من تلك المكاسب إلا أن السهم يظل يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ما يحد من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.979 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 0.910 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط