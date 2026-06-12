الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 12-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 12-06-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 12-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 12-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-12 01:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة مكاسبه التي شهدها خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما نجح السعر في تخطيه والتخلص من ضغطه السلبي، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 64,000$.

 

في المقابل من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وهو ما قد يحد من فرص تمديد مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا