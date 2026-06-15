شكرا لقرائتكم خبر عن الين يندفع صعوداً بفضل اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تبتعد عن المستويات الأعلى في 6 أسابيع

•الدولار الأمريكي ينزلق لأدنى مستوى في أسبوعين

•أسعار النفط تفقد أكثر من 4% وتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

•المركزي الياباني يستعد لرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى فى 31 عام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليبتعد عن المستويات الأدنى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،بالتزامن مع تحسن المعنويات في الأسواق ،خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.



تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات رابع اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 ،على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء ، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1% كأعلى مستوى منذ عام 1995.

نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.3% إلى (159.73¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (160.19¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (160.23¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 160.60 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين عند 99.42 نقطة ،عاكسًا تراجعًا واسعًا في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تحسنت معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية ،بعدما أعلن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب، ووقف الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 4% ،لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،بسبب انحسار مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد إعادة فتح مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب، ومن المقرر توقيعه يوم الجمعة فى جنيف.

•أكد الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إتمام الصفقة، وأعلن عن رفع الحصار البحري على المواني الإيرانية مع إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية.

•أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الوسيط الأساسي) أن الاتفاق يشمل الوقف الفوري والنهائي للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان.

•حدد الوسطاء يوم الجمعة المقبل( 19 يونيو 2026 )موعداً لمراسم التوقيع الرسمي بين الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا.

•تعهدت طهران بموجب المسودة بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي كلياً، مع الخضوع لعمليات تفتيش صارمة.

•وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تشمل مباحثات حول الملف النووي خلال فترة الـ 60 يوماً، وتدعو للإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال المباحثات.



بنك اليابان

تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات رابع اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في عام 2026 ،على أن تصدر القرارات غداً الثلاثاء ، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1% كأعلى مستوى منذ عام 1995.



سيُساهم هذا القرار في مواءمة بنك اليابان مع البنوك المركزية الأخرى التي تتجه نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.



من المتوقع أن يفصح البنك عن المزيد من الأدلة حول استمراره فى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ،لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب فى الشرق الأوسط.



نظرة فنية

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