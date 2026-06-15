تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-06-2026

بدأ سعر الغاز بتشكيل موجات سلبية بطيئة محاولا تفعيل السيناريو السلبي المقترح سابقا بوصوله نحو 3.070$ ليبتعد بذلك عن الحاجز المتمركز عند 3.350$, حاليا وباتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص مهاجمة السعر لمستوى 2.920$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 2.800$ وصولا للدعم المتمركز قرب 2.620$.

أما انتقال السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.520$ ليمكنه ذلك من تسجيل مكاسب عديدة باندفاعه بشكل تدريجي نحو 3.710$ و3.950$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.920$ و 3.180$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض