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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 15-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-15 05:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر الغاز بتشكيل موجات سلبية بطيئة محاولا تفعيل السيناريو السلبي المقترح سابقا بوصوله نحو 3.070$ ليبتعد بذلك عن الحاجز المتمركز عند 3.350$, حاليا وباتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص مهاجمة السعر لمستوى 2.920$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول نحو محطات سلبية إضافية قد تبدأ من 2.800$ وصولا للدعم المتمركز قرب 2.620$.
أما انتقال السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستقر من خلاله فوق مستوى 3.520$ ليمكنه ذلك من تسجيل مكاسب عديدة باندفاعه بشكل تدريجي نحو 3.710$ و3.950$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.920$ و 3.180$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض