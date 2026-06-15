تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 15-06-2026

استمر سعر عملة سولانا كوين (SOLUSD) في تحقيق مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 67.00$، ليستهدف مستوى المقاومة 79.50$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد