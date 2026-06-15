الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-06-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-15 16:48PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مهاجمة مستوى المقاومة 67,500$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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