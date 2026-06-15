تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 15-06-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليقترب من مهاجمة مستوى المقاومة 67,500$، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعريه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.