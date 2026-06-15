تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 15-06-2026

حلق سعر سهم Lam Research Corporation (LRCX) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليسجل السهم مستويات تاريخية جديدة في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة تعزز من فرص مواصلة صعود السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لمواصلة الصعود.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي عند سعر 400.00$، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة تماسك مستوى الدعم 303.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد