سعر النحاس يفقد العزم الإيجابي-توقعات اليوم 16-6-2026

فقد سعر النحاس العزم الإيجابي خلال التداولات الأخيرة متأثرا بثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 ليجبره ذلك على الاستمرار بتشكيل موجات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 6.4200$.

قد يضطر السعر لتشكيل موجات سلبية لحظية نتيجة لثباته المتكرر دون المقاومة المستقرة قرب 6.6000$ ليضطر لتكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 6.2800$ وصولا للدعم المتمركز عند 6.1000$, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاه سيفتح ذلك باب الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 6.7800$ و6.9200$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2800 $ و 6.6000$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة