الاقتصاد

سعر سهم ماريوت انترناشيونال (MAR) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

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سعر سهم ماريوت انترناشيونال (MAR) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-22 12:49 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.06.22

شهد سعر سهم شركة ماريوت انترناشيونال MARRIOTT INTERNATIONAL (MAR) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 406.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 406.00$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 435.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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