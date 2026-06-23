سعر سهم ديوا (DEWA) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 23-06-2026

واصل سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء (5110) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.80 ريال، وسط استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 17.80 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 19.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد