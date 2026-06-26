سعر البتكوين (BTCUSD) يعود للتراجع مع هيمنة الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 26-06-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على سلسلة مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، إلا أن هذه المكاسب لا تزال محدودة في ظل استمرار الضغوط الفنية التي تقيد حركة السعر وتحد من فرص التعافي.

وتبقى النظرة الفنية سلبية مع استمرار تداول النفط دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تعزيز الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في تشكيل دايفرجنس سلبي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع ظهور تقاطع سلبي، وهو ما يشير إلى تراجع الزخم الإيجابي ويزيد من احتمالات عودة الضغوط البيعية واستئناف المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة.