تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 26-06-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليعيد السعر بارتفاعه الأخير اختبار مستوى المقاومة المهم 4,100$، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يعطي احتمالية كبيرة بتشكل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.