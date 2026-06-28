سعر سهم باتك (4110) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 28-06-2026

عزز سعر سهم شركة نقي للمياه (2282) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بالتزامن مع استناده لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى الصير، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 52.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد