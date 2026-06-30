الريبل يقلص خسائره بدعم من تدفقات ثابتة إلى صناديق المؤشرات المتداولة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الاثنين، عقب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% لتصل إلى 70.85 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام الأمريكي قد أغلقت يوم الجمعة دون مستوى 70 دولارًا للمرة الأولى منذ 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بنسبة 1.7% لتسجل 73.20 دولار للبرميل.

وجاءت التحركات السعرية بعد اشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران هددت بإفشال المفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع. وقال مسؤولون أمريكيون إن الطرفين سيوقفان الأعمال القتالية، وسيسمحان بمرور السفن التجارية بحرية عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن بي سي يوم الأحد: "من المقرر أن تستمر المحادثات الفنية بشأن جميع مجالات مذكرة التفاهم".

وأضاف: "في الوقت الحالي سيتوقف الطرفان عن التصعيد، ويمكن للسفن التحرك بحرية".

هجمات متبادلة تهدد إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز

وكان الجيش الأمريكي قد شن هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية بعد تقارير عن تعرض ناقلة تجارية في مضيق هرمز لهجوم بمقذوف يوم السبت.

كما أعلنت دولتا الكويت والبحرين المجاورتان لإيران عن رصد صواريخ وطائرات مسيرة قادمة خلال الليل.

ودفعت أعمال العنف المتجددة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحذير إيران يوم الأحد من عواقب مدمرة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "الطائرات الأمريكية قصفت للتو مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ومواقع الرادار الساحلية، بسبب انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى!".

وأضاف: "قد تأتي نقطة لا نعود فيها قادرين على التحلي بالعقلانية، وسنُجبر على إكمال المهمة عسكريًا التي بدأناها بنجاح كبير. وإذا حدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تكون موجودة بعد الآن".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت مبكر من يوم الأحد إن مقاتلاتها استهدفت 10 مواقع عسكرية إيرانية داخل مضيق هرمز وبالقرب منه، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف الناقلة إم تي كيكو التي ترفع علم بنما.

وأضافت القيادة أن الناقلة كانت تعبر المضيق وعلى متنها أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وفق ما ذكرته مساء السبت.

محللون يحذرون من تفاؤل مفرط بشأن تعافي إمدادات النفط

قال محللو استراتيجيات الطاقة في بنك آي إن جي إن المشاركين في سوق الطاقة يبدو أنهم متفائلون بشكل مفرط بشأن سرعة تعافي إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي.

وأوضح المحللان وارن باترسون وإيفا مانثي في مذكرة بحثية نُشرت يوم الاثنين أن تطورات عطلة نهاية الأسبوع أكدت استمرار المخاطر التي تواجه سوق النفط.

وقالا: "رغم ذلك، يبدو أن المشاركين في السوق يتجاهلون هذه التطورات، ويركزون بدلًا من ذلك على ما يعنيه استمرار تعافي تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي".

وأضافا: "هذا التفاؤل المفرط يبدو غريبًا، ويترك مخاطر صعود كبيرة إذا ثبت أن تعافي الإمدادات سيكون بطيئًا، أو إذا شهدنا تصعيدًا كبيرًا جديدًا".

وتابعا: "ورغم أن سوق النفط من الناحية الفنية في منطقة تشبع بيعي، فإن الزخم يبدو أنه لا يزال يميل إلى الاتجاه الهبوطي".