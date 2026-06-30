اليورو على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي

•وزيرة المالية اليابانية تؤكد الاستعداد للرد المناسب على تحركات العملة

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوياته منذ عام 1986 ،مما يعزز التكهنات حول احتمالات تدخل بنك اليابان في سوق الصرف لحماية العملة المحلية من التحركات المفرطة.



وقالت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف. كما صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، بأن الحكومة اليابانية ستعمل على بناء اقتصاد أقل تأثراً بتقلبات أسعار الصرف.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (162.40¥) الأعلى منذ ديسمبر 1986 ، من سعر افتتاح اليوم عند (161.93¥)، و سجل أدنى مستوى عند (161.85¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في خامس خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب تنامي مخاوف فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات مايو ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 2.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"، على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2025.



•تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،بسبب الاجتماع المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة رئيسه الجديد "كيفن وارش".



•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ،جدد مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.



السلطات اليابانية

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة في سعر الصرف.وأضافت كاتاياما: يشمل ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة، كما تم الاتفاق عليه بين اليابان والولايات المتحدة.



وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء، بأن الحكومة اليابانية ستعمل على بناء اقتصاد أقل تأثراً بتقلبات أسعار الصرف، مع بقائها على أهبة الاستعداد للتدخل في أسواق العملات عند الضرورة. وامتنع كيهارا عن التعليق على مستوى الين الحالي.



أراء وتحليلات

•قالت جوليا وانغ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شمال آسيا لدى نومورا: إن اليابان قد تتدخل في سوق الصرف الأجنبي بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود، على الرغم من أنها تتوقع أن يكون أي تأثير على الأسواق بشكل عام قصير الأجل.

•وأضافت وانغ: أنه على الرغم من أن التدخل لا يرتبط نظرياً بمستوى محدد لسعر الصرف، إلا أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى جديد له في الدورة الحالية قد يزيد من المخاوف المحلية بشأن ضعف العملة، ويرفع من احتمالية اتخاذ إجراءات رسمية.

•وأوضحت وانغ: أن التوقعات العامة للين لا تزال ضعيفة لأن الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية بين اليابان والولايات المتحدة لا تزال تصب في مصلحة عمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة، حيث يقترض المستثمرون بالين بفائدة منخفضة ويستثمرون في أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى، مما يضغط على العملة اليابانية نحو الانخفاض.

•وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: ستتدخل وزارة المالية اليابانية إن استطاعت، لكنها لا تستطيع، لأنها تدرك أنها تسبح حالياً ضد تيار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

•وأضاف سيمبسون: إذا قدمت البيانات الأمريكية هدية مفاجئة لأنصار سياسة التيسير النقدي هذا الأسبوع، فقد تتدخل وزارة المالية بقوة مستفيدة من زخم ضعف الدولار. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يبقى الأمر مجرد كلام.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يوليو المقبل مستقر حاليًا دون 25%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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