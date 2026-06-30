سعر اليورو مقابل الباوند يؤكد السلبية– توقعات اليوم 30-6-2026

استغل سعر المؤشر تجاوزه يوم أمس لمستوى 29580.00 ليستقر بذلك ضمن محاور القناة الصاعدة من جديد لنلاحظ تشكيله بتداولات هذا الصباح لاندفاع إيجابي جديد ليستقر من خلاله قرب 29985.00.

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد فرص تجاوزه قريبا للحاجز المستقر عند 30060.00 ليفتح الباب أمامه لاستئناف المحاولات الصاعدة وتسجيله لمكاسب إضافية بانجذابه نحو 30235.00 وصولا للهدف الإيجابي التالي المستقر قرب 30540.00, أما عودة السعر للتذبذب دون 29560.00 سيؤكد ذلك إلغاء الترجيح الصاعد وليبدأ بتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 29600.00 و 30235.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط