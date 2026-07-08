سعر اليورو مقابل الدولار ينهي موجة التعافي مع كسر القناة التصحيحية – توقعات اليوم – 08-07-2026

ارتفع سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار الإيجابي، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي مرة أخرى بمؤشرات القوة النسبية، ما يزيد من هذا الضغط الإيجابي المحيط بالسهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 5.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد