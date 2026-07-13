سعر سهم يونايتد هيلث (UNH) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-07-2026

شهد سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) مكاسب محدودة وحذرة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 145.15$، ليستهدف مستوى الدعم 134.95$ استعداداً لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط