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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-13 16:12 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الذهب (GOLD) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ليصل السعر إلى مستوى الدعم النفسي 4,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السعر في الفترة القريبة المقبلة.