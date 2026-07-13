إنتل تعلن استثمارًا بقيمة 5.7 مليار دولار في أيرلندا لتعزيز إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنتل بدء استثمار رأسمالي بقيمة 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) لتطوير مجمعها الصناعي في أيرلندا، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية الأوروبية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وأوضحت الشركة أن الاستثمار سيشمل تحديث منشأتها في ليكسليب قرب العاصمة دبلن، والتي تنتج رقائق السيليكون بتقنية Intel 3، التي تصفها بأنها أكثر منشآت تصنيع أشباه الموصلات تقدمًا من نوعها في أوروبا.

وقال ناجا تشاندراسيكاران، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة Intel Foundry، إن المشروع سيربط المنشأة بمصانع الشركة الأخرى داخل المجمع، وسيعزز قاعدة التصنيع الأوروبية لإنتل، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير وإعادة تأهيل العاملين.

وتُعد إنتل من أكبر المستثمرين الأجانب في أيرلندا، إذ تجاوز إجمالي استثماراتها في البلاد 30 مليار يورو منذ عام 1989، وأكثر من نصف هذا المبلغ ضُخ بين عامي 2019 و2023 لتوسعة منشأة تصنيع الرقائق، ما أدى إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية المتاحة في أيرلندا.

وأضافت الشركة أن معدات التصنيع المتطورة التي بدأت في تركيبها ستدعم إنتاج معالجات Intel Xeon 6 والجيل المقبل من معالجات Xeon المعتمدة على تقنية التصنيع Intel 3.

وقال تشاندراسيكاران إن الطلب المتزايد على الخوادم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يدفع إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى رقائق Intel 3، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر عدة مئات من الوظائف الجديدة بالإضافة إلى نحو 4,900 موظف تعمل بهم الشركة حاليًا في أيرلندا.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيتم إنجازه بحلول نهاية عام 2027، ويمثل نحو 30% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المخطط لإنتل خلال عام 2026 والبالغ 17 مليار دولار.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن استثمار إنتل الجديد يمثل "تصويتًا قويًا بالثقة" في أيرلندا كمركز عالمي للتصنيع المتقدم، في وقت تعتمد فيه البلاد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، التي توظف نحو 11% من إجمالي القوى العاملة الأيرلندية.