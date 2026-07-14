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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 14-07-2026

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  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 14-07-2026 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 14-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 01:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، ما وفر دعماً محدوداً لتحركاته.

 

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الحذر، بعدما تأثر السعر بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تشكيل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي الكامل، لذلك يبقى أي صعود في الوقت الحالي أقرب إلى كونه حركة تصحيحية ما لم ينجح السعر في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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