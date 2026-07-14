سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يتأثر بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 14-07-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من خسائره السابقة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي عليها، ما وفر دعماً محدوداً لتحركاته.

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الحذر، بعدما تأثر السعر بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تشكيل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي الكامل، لذلك يبقى أي صعود في الوقت الحالي أقرب إلى كونه حركة تصحيحية ما لم ينجح السعر في استعادة التداول أعلى مستويات المقاومة الفنية الرئيسية.