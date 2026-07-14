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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– توقعات اليوم 14-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 05:24 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تعرض سعر النحاس لضغوط إيجابية جديدة نتيجة لاستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي بارتكازه قرب 5.9500$ إضافة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات التصحيحية المنتظرة سابقا باندفاعه حاليا نحو 6.2850$ ليقترب بذلك من الحاجز الأولي.
استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يدفع به لتجاوز الحاجز الحالي ليمكنه ذلك بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 6.3800$ و6.4500$ على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لاستهداف مستوى 6.1000$ وصولا للدعم المذكور سابقا بهدف إيجاد منفذ لتفعيل الهجوم التصحيحي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.3800$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز