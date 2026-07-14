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سعر الباوند مقابل الين يقاوم سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 14-7-2026

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  • سعر الباوند مقابل الين يقاوم سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 14-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 05:24 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تعرض سعر النحاس لضغوط إيجابية جديدة نتيجة لاستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي بارتكازه قرب 5.9500$ إضافة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات التصحيحية المنتظرة سابقا باندفاعه حاليا نحو 6.2850$ ليقترب بذلك من الحاجز الأولي.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يدفع به لتجاوز الحاجز الحالي ليمكنه ذلك بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 6.3800$ و6.4500$ على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لاستهداف مستوى 6.1000$ وصولا للدعم المذكور سابقا بهدف إيجاد منفذ لتفعيل الهجوم التصحيحي من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.3800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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