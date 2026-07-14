سعر الباوند مقابل الين يقاوم سلبية ستوكاستيك-توقعات اليوم 14-7-2026

تعرض سعر النحاس لضغوط إيجابية جديدة نتيجة لاستمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي بارتكازه قرب 5.9500$ إضافة لاندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليجبره ذلك على تأجيل المحاولات التصحيحية المنتظرة سابقا باندفاعه حاليا نحو 6.2850$ ليقترب بذلك من الحاجز الأولي.

استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية قد يدفع به لتجاوز الحاجز الحالي ليمكنه ذلك بتسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 6.3800$ و6.4500$ على التوالي, أما فشل الاختراق سيجبره على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة جديدة لاستهداف مستوى 6.1000$ وصولا للدعم المذكور سابقا بهدف إيجاد منفذ لتفعيل الهجوم التصحيحي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.3800$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز