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سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 14-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 14-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 05:25 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره مؤخرا قرب مستوى 1605.00$ ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك محاولات تفعيله للهجوم السلبي المقترح سابقا.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك بمهاجمة الدعم الممتد نحو 1510.00$ والذي بكسره سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 1440.00$ وصولا نحو 1310.00$, أما الثبات المتكرر فوق هذا الدعم قد يمنحه فرصة لتسجيل بعض المكاسب باستهدافه لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز المتمركز حاليا قرب 1785.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1555.00$ و 1680.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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