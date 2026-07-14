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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 14-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-14 05:25 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره مؤخرا قرب مستوى 1605.00$ ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك محاولات تفعيله للهجوم السلبي المقترح سابقا.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك بمهاجمة الدعم الممتد نحو 1510.00$ والذي بكسره سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 1440.00$ وصولا نحو 1310.00$, أما الثبات المتكرر فوق هذا الدعم قد يمنحه فرصة لتسجيل بعض المكاسب باستهدافه لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز المتمركز حاليا قرب 1785.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1555.00$ و 1680.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض