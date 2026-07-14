سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 14-7-2026

استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره مؤخرا قرب مستوى 1605.00$ ليتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك محاولات تفعيله للهجوم السلبي المقترح سابقا.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك بمهاجمة الدعم الممتد نحو 1510.00$ والذي بكسره سيؤكد انتقاله لمرحلة سلبية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 1440.00$ وصولا نحو 1310.00$, أما الثبات المتكرر فوق هذا الدعم قد يمنحه فرصة لتسجيل بعض المكاسب باستهدافه لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز المتمركز حاليا قرب 1785.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1555.00$ و 1680.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض