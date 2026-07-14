سعر سهم بترورابغ (2380) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 14-07-2026

واصل سعر سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (4260) الهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعز زمن قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما يفسح المجال أمامه لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 30.00 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 27.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط