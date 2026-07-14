تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-07-2026

انخفض سعر سهم هوم ديبوت HOME DEPOT, INC (HD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظية، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها يؤكد هذا السيناريو.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 327.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 353.50$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد