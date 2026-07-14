تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-07-2026

ارتفع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يحاول من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 34.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.90$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط