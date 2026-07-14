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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-14 12:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر عملة داش الرقمية (DASHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يحاول من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 34.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 31.90$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط  

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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