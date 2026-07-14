تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 14-07-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في هدنة يحاول الزوج خلالها التقاط الأنفاس وجني أرباح مكاسبه القوية التي شهدها في وقت سابق من اليوم، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، والتي أكسبته زخماً إيجابياً استطاع بها تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.