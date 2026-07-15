سعر سهم الاتحاد (8170) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 15-07-2026

عزز سعر سهم البحري (6018) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليفتح المجال أمامه لتمديد تلك المكاسب بدون معوقات قوية أمامه، خاصة ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 6.67 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.75 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد