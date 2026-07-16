سعر الفضة يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-07-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل مقاومة فنية مزدوجة دفعت السعر إلى التراجع تحت وطأة الضغوط البيعية.

وجاء هذا الأداء مصحوباً ببدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يعكس تراجع الزخم الإيجابي ويرجح استمرار الضغوط على الذهب خلال الفترة القريبة المقبلة، ما لم يتمكن السعر من تجاوز مستويات المقاومة الحالية واستعادة الزخم الصاعد.