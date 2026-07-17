سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 17-07-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 64,500$، ليدخل في حركة تصحيحية محدودة بحثاً عن قاع صاعد جديد يشكل قاعدة دعم قد تمنحه الزخم اللازم لاستئناف موجة التعافي.

وجاء هذا التراجع ليرتكز السعر على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي في ظل استمرار سيطرة الموجة الفرعية الصاعدة على المدى القصير وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات إيجابية مع ظهور تقاطع صاعد عقب وصولها إلى مناطق التشبع البيعي، وهو ما يعزز فرص استعادة الزخم الشرائي خلال الفترة القريبة المقبلة.