سعر القهوة لا يزال صاعد– توقعات اليوم 17-7-2026

قدّم سعر الغاز العديد من الإغلاقات السلبية دون مستوى 3.020$ والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي مهم لنلاحظ ملامسته مؤخرا للهدف المستقر عند 2.820$.

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبالثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا, تقديم السعر لموجات هابطة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الدعم المستقر عند 2.620$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.540$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.050$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض