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سعر القهوة لا يزال صاعد– توقعات اليوم 17-7-2026

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  • سعر القهوة لا يزال صاعد– توقعات اليوم 17-7-2026 1/2
  • سعر القهوة لا يزال صاعد– توقعات اليوم 17-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 07:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قدّم سعر الغاز العديد من الإغلاقات السلبية دون مستوى 3.020$ والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي مهم لنلاحظ ملامسته مؤخرا للهدف المستقر عند 2.820$.

 

نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبالثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا, تقديم السعر لموجات هابطة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الدعم المستقر عند 2.620$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.540$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.050$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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