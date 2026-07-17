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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة لا يزال صاعد– توقعات اليوم 17-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-17 07:46 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قدّم سعر الغاز العديد من الإغلاقات السلبية دون مستوى 3.020$ والذي يشكل بدوره حاليا لحاجز إضافي مهم لنلاحظ ملامسته مؤخرا للهدف المستقر عند 2.820$.
نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي وبالثبات المتكرر دون الحاجز المذكور سابقا, تقديم السعر لموجات هابطة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو الدعم المستقر عند 2.620$ والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات سلبية جديدة قد تبدأ من 2.540$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 3.050$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض