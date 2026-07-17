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سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف-توقعات اليوم 17-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 07:46 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على تقديم تداولات سلبية قوية بعد تسلله دون مستوى 25000.00 لنلاحظ تكبده لخسائر ملموسة باقترابه من الدعم المحوري المتمركز عند 24580.00.

 

لتأكيد الاستمرارية السلبية ننصح بانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم المحوري المذكور سابقا والاستقرار أدناه ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي جديد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 24430.00 و24225.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24430.00 و 24900.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الشرط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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