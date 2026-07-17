سعر الغاز الطبيعي يلامس الهدف-توقعات اليوم 17-7-2026

تفاعل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس مع سلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على تقديم تداولات سلبية قوية بعد تسلله دون مستوى 25000.00 لنلاحظ تكبده لخسائر ملموسة باقترابه من الدعم المحوري المتمركز عند 24580.00.

لتأكيد الاستمرارية السلبية ننصح بانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم المحوري المذكور سابقا والاستقرار أدناه ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي جديد لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 24430.00 و24225.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24430.00 و 24900.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الشرط