سعر اليورو مقابل الين يميل نحو الإيجابية-توقعات اليوم 17-7-2026

فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 219.25 ليجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تشكيله لبعض التداولات التصحيحية السلبية بوصوله نحو 218.45.

قد يستمر السعر بتشكيله للتداولات التصحيحية ليحاول اختبار مستوى 217.90 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 217.65, إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسية الصاعد بالاعتماد على تشكيل مستوى 216.30 للدعم الرئيسي أمام التداولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.90 و 219.20

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع