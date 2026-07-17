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سعر اليورو مقابل الين يميل نحو الإيجابية-توقعات اليوم 17-7-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يميل نحو الإيجابية-توقعات اليوم 17-7-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الين يميل نحو الإيجابية-توقعات اليوم 17-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-17 07:44 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 219.25 ليجبره ذلك على تفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تشكيله لبعض التداولات التصحيحية السلبية بوصوله نحو 218.45.

 

قد يستمر السعر بتشكيله للتداولات التصحيحية ليحاول اختبار مستوى 217.90 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 217.65, إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الرئيسية الصاعد بالاعتماد على تشكيل مستوى 216.30 للدعم الرئيسي أمام التداولات الصاعدة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.90  و 219.20 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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