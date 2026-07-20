شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع بدعم من تعافي أسهم الرقائق الإلكترونية وترقب نتائج شركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تعاملات الاثنين، بقيادة تعافي أسهم شركات أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون موجة مهمة من نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الأمريكية.

ومن المقرر أن تتسارع وتيرة إعلان نتائج الربع الثاني في وقت لاحق من الأسبوع، مع انتظار نتائج شركات كبرى تشمل ألفابت (Google)، وتسلا، وإنتل، وآي بي إم (IBM).

كما يولي المستثمرون اهتماماً خاصاً بنتائج إنتل وتكساس إنسترومنتس (Texas Instruments) بحثاً عن مؤشرات حول قدرة قطاع أشباه الموصلات على استعادة زخمه بعد موجة التصحيح الحادة الأخيرة.

وكان الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات الحوسبة السحابية العملاقة (Hyperscalers) أحد أبرز العوامل التي دفعت الأسواق إلى الارتفاع خلال العام الجاري، إذ عزز أداء أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما ساعد وول ستريت على تسجيل مستويات قياسية.

لكن موجة البيع التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي أثارت مخاوف من أن الارتفاعات السابقة أصبحت مبالغاً فيها.

تعافي قطاع الرقائق بعد دخوله السوق الهابطة

كان مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) قد أنهى تعاملات الجمعة منخفضاً بأكثر من 20% عن أعلى مستوى قياسي سجله في أواخر يونيو، مؤكداً دخوله رسمياً في سوق هابطة (Bear Market)، إلا أنه ارتفع خلال تعاملات الاثنين بنسبة 2.5%.

وقال جاك هير، كبير محللي الاستثمار لدى GuideStone Funds: "أصبح هامش الخطأ في السوق أقل بكثير في الوقت الحالي، وأي أحداث أو نتائج أعمال قد تدفع الأسواق بسهولة إلى التراجع."

وأضاف: "مع دخولنا النصف الثاني من العام، أصبحت توقعات المستثمرين أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق."

وتشير بيانات LSEG إلى أن الأسواق تتوقع نمواً في أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 26% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 23.7%.

وبحلول الساعة 09:50 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 78.39 نقطة أو 0.15% إلى 52,224.81 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.81 نقطة أو 0.60% إلى 7,502.50 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 234.45 نقطة أو 0.92% إلى 25,754.69 نقطة.

مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا

تصدر سهم ميكرون تكنولوجي (Micron Technology) مكاسب شركات الرقائق مرتفعاً بنسبة 5.1%، فيما صعد سهم سان ديسك (SanDisk) بنسبة 5.4%.

كما ارتفع سهم ألفابت بنسبة 3.4% بعد تقرير أفاد بأن الشركة المالكة لـغوغل تعمل على تطوير رقائق جديدة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقاد قطاعا تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات المكاسب بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وجاءت هذه التحركات رغم تراجع المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من صدور بيانات تضخم جاءت معتدلة، مما خفف بعض المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال يوليو، إضافة إلى البداية القوية لموسم نتائج أعمال البنوك الأمريكية الكبرى.

وتشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تسعر حالياً احتمالاً يقارب 15% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال يوليو.

التطورات الجيوسياسية تحت المجهر

واصل المستثمرون أيضاً متابعة تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد التصعيد الأخير في الصراع المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر، والذي أعاد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وفي هذا السياق، أعلنت جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن فرض حصار بحري على السعودية، في خطوة تفتح جبهة جديدة في الحرب بالشرق الأوسط، وتزيد المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم دومينوز بيتزا (Domino's Pizza) بنسبة 3.6% بعدما تجاوزت إيرادات الشركة الفصلية توقعات وول ستريت بشكل طفيف.

وفي السوق الأوسع، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المتراجعة بنسبة 1.14 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.11 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية مستويات مرتفعة جديدة خلال 52 أسبوعاً مقابل مستوى منخفض واحد، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 31 مستوى مرتفعاً جديداً و55 مستوى منخفضاً جديداً.