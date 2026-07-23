الداو جونز يهبط بأكثر من 500 نقطة مع تجدد المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة البيتكوين (BTC) تراجعها خلال تعاملات الخميس، لتهبط دون مستوى 65,800 دولار بعد انخفاض طفيف في جلسة الأربعاء، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم تراجع العملة، واصلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة جذب استثمارات مؤسسية للجلسة السابعة على التوالي، ما وفر دعمًا محدودًا للعملة الأكبر في سوق الأصول الرقمية.

ارتفاع النفط يضغط على الأصول عالية المخاطر

كانت البيتكوين قد سجلت مكاسب قوية في بداية الأسبوع، مقتربة من أعلى مستوياتها المسجلة في منتصف يونيو، بعدما لامست 65,956 دولارًا يوم الثلاثاء، إلا أن هذا الزخم تراجع مع عودة التوترات في الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ الليلة الحادية عشرة من الضربات المتتالية على أهداف داخل إيران، مستهدفًا حظائر طائرات ومستودعات للطائرات المسيّرة، فيما واصلت إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن.

كما أعلنت طهران أن قواتها استهدفت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، في حين شن الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما زاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر، بعدما هدد باستهداف بنية تحتية إيرانية، تشمل الجسور ومحطات الكهرباء، إذا استمرت الهجمات على السفن في مضيق هرمز.

تزايد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إحياء المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأظهرت بيانات أداة CME FedWatch ارتفاع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 33.7%، مقارنة بنحو 25% قبل يوم واحد، و12% فقط قبل أسبوع.

ويشير هذا التحول إلى تزايد التوقعات بأن يتبنى الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا، وهو ما يشكل ضغطًا على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

التدفقات المؤسسية تحد من الخسائر

ورغم الضغوط الكلية، لا تزال التدفقات الاستثمارية المؤسسية تقدم دعمًا نسبيًا لبيتكوين.

وأظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق Spot Bitcoin ETFs سجلت صافي تدفقات نقدية بقيمة 68.99 مليون دولار يوم الأربعاء، لتسجل الجلسة السابعة على التوالي من التدفقات الإيجابية.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد يساعد في الحد من خسائر بيتكوين خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.