انخفاض الأسهم الأمريكية بفعل مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية

ارتفع سعر البيتكوين خلال تداولات اليوم الجمعة ليقترب من مستوى 65,760 دولارًا، في ظل تماسك السوق رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية الكلية.

ويأتي ذلك بينما يتداول خام برنت عند نحو 97.66 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مايو، مع استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون مؤشرات على التهدئة.

وعلى الرغم من أن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط كانت تضغط في السابق على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، فإن السوق الرقمية سجلت مكاسب جماعية خلال تعاملات الجمعة.

تزايد الهجمات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية ضد أهداف داخل إيران، استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومستودعات للطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية.

وأوضحت القيادة أن الضربات تهدف إلى "تقليص التهديد الذي تمثله إيران للسفن المدنية والتجارية العابرة لمضيق هرمز"، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة التجارية بدعم من القوات الأمريكية، مع انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأنه يدرس تنفيذ "هجوم واسع النطاق" على إيران، سيكون "أكبر من أي عملية شهدتها الحرب حتى الآن"، مشيراً إلى أن طهران "لم تتلقَّ القدر الكافي من الألم بعد".

وجاءت هذه التصريحات بعد تهديده بتحميل إيران المسؤولية عن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيون المدعومون من طهران، عقب إعلان الجماعة استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نهج ترامب تجاه الحرب مع إيران بأنه "رأس مقابل عين"، في إشارة إلى تصعيد الردود الأمريكية.