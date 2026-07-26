قفز سعر سيسكو (2190) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 26-07-2026

شهد سهم اتحاد اتصالات (7020) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من أحد أبرز الضغوط الفنية التي كانت تعيق حركته، في ظل استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

وجاء هذا الصعود مدعوماً بتجدد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد نجاح السهم في تصريف حالة التشبع الشرائي، ما أعاد تنشيط الزخم الصاعد وعزز من فرص مواصلة الارتفاع واستهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.75 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 65.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد