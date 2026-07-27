ارتفاع أسعار ‌الذهب بأكثر من 1% مدعومة بالتطورات الجيوسياسية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار ‌الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% ليصل إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9% ليصل إلى 4106.10 دولار. أسعار المعادن النفيسة وفي المعادن الأخرى، ‌ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% ليصل إلى 59.74 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولار، بينما قفز البلاديوم 2.3% ليصل إلى 1271.93 دولار.