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ارتفاع أسعار ‌الذهب بأكثر من 1% مدعومة بالتطورات الجيوسياسية

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

ارتفاع أسعار ‌الذهب بأكثر من 1% مدعومة بالتطورات الجيوسياسية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار ‌الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% ليصل إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9% ليصل إلى 4106.10 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

وفي المعادن الأخرى، ‌ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% ليصل إلى 59.74 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولار، بينما قفز البلاديوم 2.3% ليصل إلى 1271.93 دولار.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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