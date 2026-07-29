تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 29-07-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد حالياً بكسر مستوى الدعم النفسي 4,000$، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرصت تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.