النفط يرتفع مع استئناف الغارات الجوية في الشرق الأوسط

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 % اليوم، عقب استئناف الغارات الجوية في الشرق الأوسط، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا 5.84 دولارات بما يعادل 6.9% إلى 89.93 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.34 دولارات أو 6.7% إلى 84.60 دولارًا.

