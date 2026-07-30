شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقفز مع تشديد المعروض وأسهم شركات التعدين تحقق مكاسب قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس، الخميس، مدعومة بتزايد المؤشرات على شح المعروض الفعلي في الأسواق، إلى جانب ارتياح المستثمرين بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما طغى على خيبة الأمل من إحجام الصين عن الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة.

وقفزت عقود النحاس الأكثر نشاطًا تسليم سبتمبر في بورصة كومكس الأمريكية بنسبة وصلت إلى 2.9% لتسجل 6.4930 دولار للرطل، قبل أن تقلص مكاسبها إلى نحو 2.2% عند 6.4515 دولار للرطل، بما يعادل نحو 14,224 دولارًا للطن.

وحقق المعدن الأحمر مكاسب تجاوزت 14% منذ بداية عام 2026، ليقترب بفارق نحو 2.5% فقط من المستوى القياسي الذي سجله مطلع يونيو عندما تجاوز 6.60 دولار للرطل.

وفي بورصة لندن للمعادن (LME)، ارتفع النحاس 1.3% إلى 13,753 دولارًا للطن، بينما بلغ الفارق السعري بين عقود كومكس والنحاس القياسي في لندن نحو 470 دولارًا للطن.

مؤشرات متزايدة على نقص الإمدادات

تتزايد الدلائل على تشدد سوق النحاس، إذ جرى تداول العقود الفورية في بورصة لندن بعلاوة تقارب 24 دولارًا للطن فوق العقود لأجل ثلاثة أشهر، في ظاهرة تُعرف باسم "الباكورديشن"، والتي تعكس نقصًا في الإمدادات قصيرة الأجل، بعدما ظلت العقود الفورية تتداول بخصم سعري معظم فترات العام.

كما انخفضت مخزونات بورصة لندن بأكثر من 10 آلاف طن هذا الأسبوع إلى 262.3 ألف طن، في حين بلغت علاوات استيراد النحاس في الصين الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

اضطرابات إنتاجية تضغط على السوق

تتزايد الضغوط على جانب المعروض مع استمرار مشكلات الإنتاج.

فقد تخلت شركة كوديلكو التشيلية، أكبر منتج للنحاس في العالم، فعليًا عن هدفها القديم بالعودة إلى مستويات الإنتاج التي سبقت جائحة كورونا، بعدما أكد رئيس مجلس إدارتها الجديد برناردو فونتين أنه "لا توجد أي إمكانية" للوصول إلى إنتاج يبلغ 1.7 مليون طن خلال خمس سنوات.

وكانت الشركة قد توقعت في مارس ألا يتجاوز إنتاجها خلال عام 2026 نحو 1.357 مليون طن.

كما ساهمت العواصف العنيفة التي ضربت تشيلي هذا الشهر في زيادة اضطرابات الإنتاج، بينما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نقص حمض الكبريتيك يهدد أكثر من سبع الإنتاج العالمي للنحاس.

وفي المقابل، يرى السوق أن إعادة تشغيل منجم كوبري بنما التابع لشركة فيرست كوانتوم قد تمثل أحد مصادر تخفيف الضغوط على الإمدادات.

الفيدرالي يثبت الفائدة والصين تؤجل التحفيز

وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة رغم انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، حيث أيد ثلاثة أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الطلب على المعادن الصناعية عبر إبطاء النشاط الاقتصادي.

وفي الصين، تبنى كبار المسؤولين خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي نبرة أكثر دعمًا للاقتصاد، لكنهم امتنعوا عن الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة، مكتفين بالتأكيد على "طرح سياسات عملية وفعالة في الوقت المناسب".

ويترقب المستثمرون أي حزمة إنفاق جديدة لدعم التصنيع والاستهلاك، باعتبارها عاملًا إيجابيًا لأسعار المعادن الصناعية، في ظل استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

أسهم شركات التعدين ترتفع

انعكس صعود أسعار النحاس على أسهم شركات التعدين، التي سجلت مكاسب قوية في تعاملات نيويورك، مدعومة أيضًا بنتائج أعمال قوية.

ارتفع سهم تيك ريسورسز بنحو 6.1%.

وصعد سهم أنجلو أمريكان بالنسبة نفسها تقريبًا بعد إعلان نتائج قوية ورفع توزيعات الأرباح.

كما ارتفع سهم جلينكور بنسبة 4.6% عقب إعلان زيادة إنتاج النحاس خلال النصف الأول بنسبة 15%.

وصعد سهم فريبورت ماكموران بنسبة 4.1%.

وارتفع سهم ساوثرن كوبر بنسبة 3.7%.

كما سجل سهم ريو تينتو مكاسب بلغت 3.3% بعد إعلان أفضل نتائج نصف سنوية له في أربعة أعوام بفضل توسع أعمال النحاس.

وارتفع سهم بي إتش بي بنحو 3%.



وبوجه عام، تتجه معظم المعادن الأساسية في بورصة لندن لإنهاء شهر يوليو على مكاسب محدودة، مدعومة بشح الإمدادات الفعلية رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، فيما ارتفعت عقود النحاس في بورصة كومكس بنحو 4% منذ بداية الشهر.