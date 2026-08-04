سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. ارتفاع في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، في مستهل التعاملات الصباحية البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.17 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الثلاثاء، 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، عند 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع.