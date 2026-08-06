سعر سهم نيومونت مايننج (NEM) يخرج من نطاق قناة سعريه هابطة – توقعات اليوم – 06-08-2026

قفز سعر سهم نيومونت مايننج Newmont (NEM) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويكتسب زخماً إيجابياً ساعده على تمديد تلك المكاسب والتي نجح من خلالها في اختراق سقف قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولات السهم السابقة على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يمهد الطريق أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 98.50$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 112.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد