شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى ذروة 7 أسابيع بفعل ضعف سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الولايات المتحدة وإيران يقتربان من الاتفاق حول مضيق هرمز

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر

•الأسواق في انتظار بيانات الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلةً أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،وسط تحسن قوي في مستويات الطب على المعدن النفيس ،مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز.



أدت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل ،في انتظار صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو غداً الجمعة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.35% إلى (4,304.20$) الأعلى منذ 18 يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,247.52$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,245.86$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 4.2% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي،وبأكبر مكسب يومي منذ فبراير الماضي ، بدعم تراجع الدولار وهبوط النفط.



مفاوضات هرمز

•أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تُعد تقدمًا مهمًا نحو إعادة فتح الممر البحري.



•الاتفاق النهائي لوقف التصعيد العسكري لا يزال مرتبطًا بتفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة.



•أكد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات، لكنهم أوضحوا أن القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد، خاصة ما يتعلق بآلية إدارة الملاحة والرسوم المحتملة على السفن.



•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أن الاتفاق بات قريبًا، مع استمرار الضغوط على طهران لدفعها إلى قبول تسوية شاملة، بينما تواصل إيران نفي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.



الفائدة الأمريكية

•أفادت شركة ADP، المتخصصة في معالجة كشوف المرتبات، يوم الأربعاء، بتباطؤ ملحوظ في التوظيف بالشركات الأمريكية الخاصة خلال شهر يوليو، وبأقل من توقعات السوق.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 43% إلي 47% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 57% إلى 53%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 17% إلى 19%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 83% إلى 81%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر في وقت لاحق اليوم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية،وغداً الجمعة يصدر تقرير الوظائف الأمريكية الجديدة لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نظرة موقع "أف اكس نيوز تودي": يأتي الارتفاع القوي فى أسعار الذهب مدفوعًا بالتفاؤل المتزايد بأن انفراجة دبلوماسية فى الشرق الأوسط باتت على وشك الحدوث ،وهو ما سيلقي بمزيد من الضغط على أسعار الفائدة ويقلل من حاجة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.



نتوقع استمرار تحرك الذهب القوي فى المنطقة الإيجابية مع تسجيل مستويات أعلى جديدة فى نحو شهرين ،ومع اختراق عدد من مستويات المقاومة والمتوسطات المتحركة الرئيسية، قد يمهد الطريق إلى المزيد من الصعود باتجاه حاجز 5,000 دولار للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 4.85 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,014.15 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يصل لهدفنا الثاني مباشرة - توقعات اليوم – 06-08-2026