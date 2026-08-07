الأسهم الأمريكية ترتفع مع تراجع مخاوف رفع الفائدة بعد انخفاض مفاجئ في الوظائف

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تداولات اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بشكل مفاجئ خلال الشهر الماضي، ما أثار شكوكاً بشأن إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعند الساعة 09:58 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 55.37 نقطة، أو 0.10%، إلى 53,940.47 نقطة.

وصعد مؤشر S&P 500 بمقدار 18.87 نقطة، أو 0.25%، إلى 7,728.83 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 181.72 نقطة، أو 0.69%، إلى 26,530.07 نقطة.

بيانات مخيبة للآمال

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية تراجعت بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو، وهو أداء جاء دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم، والذين كانوا يتوقعون إضافة 80 ألف وظيفة.

ويرى محللون أن سوق العمل لا يزال قوياً رغم تسجيل قراءة سلبية للوظائف، لكن البيانات تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث في سبتمبر.

وأضافوا أن الفيدرالي بدا وكأنه يركز بدرجة أكبر على التضخم، لكن أرقام الجمعة قد تعيد صياغة النقاش وتعيد سوق العمل إلى صدارة أولويات السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أسواق النقد أن المتعاملين خفضوا توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ تراجعت احتمالات الزيادة إلى نحو 20%، مقابل 55% قبل صدور تقرير الوظائف، وفقاً لبيانات جمعتها LSEG.

وفي ظل قيادة رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، قدم البنك المركزي الأمريكي للمستثمرين قدراً محدوداً من التوجيهات المسبقة بشأن السياسة النقدية، ما زاد تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي البنك.

وتتجه المؤشرات الأمريكية الرئيسية تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية؛ إذ أن S&P 500 وداو جونز في طريقهما لتحقيق أفضل أداء أسبوعي لهما منذ أبريل، بينما يتجه ناسداك إلى تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مايو، إذا حافظت الأسواق على مكاسبها.