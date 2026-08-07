تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-08-2026

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد اختبار مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.