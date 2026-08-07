الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 16:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد اختبار مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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MO Nasa

MO Nasa

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